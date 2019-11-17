مقتل شرطي خلال أعمال شغب في مدينة كرمانشاه الإيرانية

أكد قائد شرطة مدينة كرمانشاه مقتل أحد رجال الشرطة خلال أعمال الشغب أمس السبت في المدينة الواقعة بغربي إيران.

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وقال قائد الشرطة، علي أكبر جواديان، إن، "مقر الشرطة في المدينة تعرض أمس السبت لهجوم من مسلحين، مما أدى إلى مقتل رجل شرطة".

وأضاف جواديان: "خلال اضطرابات يوم أمس في كرمانشاه كان هناك عدد من المسلحين الذين هاجموا مخفر شرطة (إلهية 24) في المدينة وكانوا ينوون السيطرة عليه .. الضابط، إيرج جواهري، تصدى للمهاجمين لأجل الدفاع عن مقر الشرطة، لكنه أصيب بطلق ناري، تم نقله بسرعة إلى المستشفى، لكنه استشهد حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل".

وأفاد التلفزيون الإيراني أمس بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن جراء اشتباكات بين الجانبين في بعض مدن إيران، وسط استمرار الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين.

المصدر: RT