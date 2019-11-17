نتنياهو: سنستهدف كل من يعتدي علينا ومستعدون لجميع السيناريوهات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا"، وأكد أن إسرائيل لم تتعهد بشيء، وسياستها الأمنية لم تتغير.

وأوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة، اليوم الأحد، أنه أوعز للجيش بأن يضرب فورا أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة، بعد إطلاق حركة "حماس"،خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجلسة: "أكرر مرة أخرى، سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة وساحة".

وقد أسفرت غارات شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26 فلسطينيا وجرح 70 آخرين.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه "ارتكب خطأ" عندما استهدف منزلا سكنيا في قطاع غزة ليلة الأربعاء الماضية، ما أدى إلى مقتل عائلة مؤلفة من 8 أشخاص بالكامل.

وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بمقتل 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.

المصدر: RT