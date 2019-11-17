الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها للمحتجين في إيران وتصف السلطة بالفاسدة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاغوس، عن دعم واشنطن للاحتجاجات في إيران، واصفة حكومة طهران بالفاسدة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طالت معاناته وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة. نحن ندين محاولة إغلاق شبكة الإنترنت. دعهم يتكلمون!"

The U.S. stands with the long-suffering Iranian people as they protest the latest injustice by the corrupt regime in power. We condemn the attempted shutdown of the internet. Let them speak! #IranProtestshttps://t.co/jmNvFTueBl — Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 16, 2019

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني.

تتزامن هذه التصريحات مع تلويح السلطات الإيرانية بالتصدي بصرامة أكبر للاحتجاجات، التي اندلعت في عدة مناطق عقب زيادة أسعار البنزين التي قالت الحكومة إنها تندرج ضمن إجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضي، مباشرة عقب فرض زيادة في أسعار البنزين، وشملت التظاهر وغلق الشوارع بالسيارات في العاصمة طهران وعدة محافظات أخرى.

المصدر: وكالات