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العقوبات الأمريكية تطال وزيرا كوبيا

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العقوبات الأمريكية تطال وزيرا كوبيا
Reuters
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أدرجت السلطات الأمريكية وزير الداخلية الكوبي، خوليو هانداريلا، على "قائمة العقوبات" بحجة "تورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا".

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وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، في بيان: "قامت وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل رسمي، بإضافة وزير الداخلية الكوبي، خوليو هانداريلا، إلى قائمة العقوبات لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا"​​​.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس السبت إدراج خمسة فنادق، قالت إنها على صلة بأجهزة الأمن الكوبية، على "القائمة السوداء".

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، في بيان خاص، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تدعم المؤسسات الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة الكوبي، الذي ينتهك ليس حق الإنسان الكوبي فقط، بل ويصدر هذه الممارسات أيضا إلى فنزويلا".

المصدر: وكالات

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