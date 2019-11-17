العقوبات الأمريكية تطال وزيرا كوبيا

أدرجت السلطات الأمريكية وزير الداخلية الكوبي، خوليو هانداريلا، على "قائمة العقوبات" بحجة "تورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا".

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وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، في بيان: "قامت وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل رسمي، بإضافة وزير الداخلية الكوبي، خوليو هانداريلا، إلى قائمة العقوبات لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا"​​​.

Under Julio César Gandarilla Bermejo, Cuba’s Interior Ministry has engaged in gross violations of #HumanRights in Venezuela, arbitrarily arrested thousands of Cuban citizens, and unlawfully detained 100+ political prisoners. Today we hold him accountable. https://t.co/CJKBmo6WgE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 ноября 2019 г.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس السبت إدراج خمسة فنادق، قالت إنها على صلة بأجهزة الأمن الكوبية، على "القائمة السوداء".

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، في بيان خاص، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تدعم المؤسسات الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة الكوبي، الذي ينتهك ليس حق الإنسان الكوبي فقط، بل ويصدر هذه الممارسات أيضا إلى فنزويلا".

RT @SecPompeo: أعلنت أمس عن آخر تحديث لقائمة الشركات المحظورة في #كوبا ، مضيفة 5 فنادق مملوكة للجيش الكوبي. يجب ألا تدعم الأموال الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة في كوبا، الذي ينتهك #حقوق_الإنسان لشعبه ويدعم مادياً نظام مادورو السابق. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 16 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات