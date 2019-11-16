توفي جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في 11 أكتوبر الماضي، خلال مشاركته في عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم السبت، إن أحد الجنود أصيب في 11 أكتوبر جراء نيران أطلقها مسلحون في منطقة رأس العين، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أن الجندي توفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته.

وفي 9 أكتوبر الماضي، شنت أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا، مستهدفة "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وفي 17 أكتوبر، وافقت أنقرة على تعليق عمليتها في سوريا، بعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة.

وفي 22 أكتوبر، أسفرت قمة روسية تركية، في مدينة سوتشي عن توقيع مذكرة تفاهم بين موسكو وأنقرة حول تسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: الأناضول