رحلت تركيا، يوم الجمعة، اثنين آخرين من تنظيم "داعش" على متن طائرة متجهة من مطار إسطنبول إلى فرانكفورت بألمانيا .

والشخصان المرحلان هما امرأتان ألمانيتان تم اعتقالهما من قبل قوات الأمن التركية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد أعضاء "داعش" الذين تم تسليمهم إلى ألمانيا إلى تسعة أشخاص منذ بداية هذا الأسبوع.

وأظهر شريط فيديو امرأتين تستقلان مركبة تابعة لمكتب الهجرة برفقة اثنين من رجال الشرطة العسكرية، وهم في طريقهم إلى طائرة الخطوط الجوية التركية.

المصدر: رابتلي