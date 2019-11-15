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بومبيو ولودريان يبحثان محاربة "داعش" والتعاون داخل الناتو و"مساءلة" إيران

أخبار العالم

بومبيو ولودريان يبحثان محاربة
Reuters Yara Nardi
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان
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التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش مؤتمر وزاري للدول المشاركة في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، اليوم الجمعة، إن الوزيرين "بحثا الجهود التي ستضمن دحر داعش". وأضافت أن الطرفين بحثا أيضا "ضرورة مواصلة التعاون ضمن إطار الناتو" وأن بومبيو "أكد صلابة تمسك إدارة الولايات المتحدة بالحلف".

كما أوردت المتحدثة أن "الوزيرين تبادلا الآراء حول أهمية انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا ومساءلة إيران على استفزازاتها المتواصلة".

المصدر: تاس

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