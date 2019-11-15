عمدة مدينة اسطنبول: أردوغان وراء فوزي بالانتخابات

قال عمدة مدينة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إن مواقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هي السبب وراء فوزه في انتخابات أكبر مدينة في تركيا هذا العام.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في لندن، اليوم الجمعة، صرح أوغلو بأن "مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد مصالح الشعب، هي السبب وراء الفوز بانتخابات اسطنبول"، فيما ألمح بطريقة غير مباشرة إلى أنه قد ينافس أردوغان على الرئاسة يوما ما.

وأشار حاكم اسطنبول إلى أنه يسعى إلى تحويل المدينة إلى مركز تجاري ومالي عالمي، حيث يلتقي عددا من رجال الأعمال لبحث الاستثمار في مشاريع المدينة.

وأفاد بأن "ما حدث في العملية الديمقراطية في تركيا هذا العام هو التالي: إذا لم تعمل وفقا لمصالح الشعب واحتياجاتهم وحريتهم وحقوقهم فإنهم سيعزلونك.. الحقيقة أن هذا الموقف مهم جدا في عالم باتت تسوده السياسات المستغلة لاحتياجات الشعب".

وأوضحت الوكالة أن عمدة اسطنبول لم يفصح بشكل مباشر عما إذا كانت طموحاته تشمل الوصول إلى قصر الرئاسة، لكنها قالت" "هو يعرف تماما أن عليه أن يفعل شيئا للناس خلال سنوات بقائه كعمدة لاسطنبول، في حال أراد القفز من مكتب العمدة لمكتب الرئيس".

ونقلت عن أوغلو قوله إن "الأمر الوحيد الذي أفكر فيه حاليا هو أن أكون عمدة ناجحا وواحدا من أكثر العمداء ديمقراطية في العالم".

وبسؤاله عما إذا كان يفكر يوما ما أن يحل مكان أردوغان، قال: "إذا ما عملت بجد فإن الناس سيرغبون في إرسالك إلى المكان الذي يظنون أنك مناسب له، دون الحاجة لأن تفكر أو تخطط لأن تكون في ذلك المكان".

وهزم أوغلو مرشح الحزب الحاكم في مارس الماضي في انتخابات اسطنبول، ما دفع بالرئيس أردوغان إلى إلغاء النتيجة وإجراء جولة ثانية، في يونيو، بدعوى وجود عمليات غش في الانتخابات، ليفوز أوغلو في الجولة الثانية بفارق أكبر بكثير من الفارق في الجولة الأولى.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية