البيت الأبيض: ترامب إلى لندن مطلع ديسمبر لحضور قمة الناتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور العاصمة البريطانية لندن، مطلع ديسمبر المقبل، للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، سيزوران المملكة المتحدة في 2-4 ديسمبر 2019، حيث سيحضران قمة زعماء الناتو، وسيتم استقباله من طرف صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية في قصر بكنغهام".

وأفاد البيان بأن ترامب سيبحث مع قادة دول الحلف موضوع التقاسم "العادل" للإنفاق المتعلق بالدفاع الجماعي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التهديدات "الآتية من الفضاء السيبراني، وتلك التي تواجهها بنيتنا التحتية الحيوية وشبكات اتصالنا، والتهديدات التي يمثلها الإرهاب".

المصدر: رويترز