برلين تؤكد احتجاز اثنين من مواطنيها في هونغ كونغ

أكد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن مواطنين ألمانيين اثنين تم احتجازهما في هونغ كونغ وهما يتلقيان دعما من القنصلية حاليا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن القنصلية الألمانية في هونغ كونغ كانت على تواصل مع محامين والسلطات المحلية، دون أن يقدم المزيد من التفاصل.

وكانت صحيفة "بيلد" أفادت في وقت سابق بأن طالبين مبتعثين يدرسان في جامعة "لينغنان" بهونغ كونغ قد احتجزا هناك.

يذكر أنه وبعد أكثر من خمسة أشهر من التظاهرات، تبنت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة هذا الأسبوع تكتيكا جديدا، يقضي بمضاعفة التحركات المحدودة التي تقوم بها مجموعات صغيرة، وخصوصا من الطلاب، لاستنزاف قدرات الشرطة إلى أقصى حد ممكن، بحسب "فرانس برس".

المصدر: وكالات