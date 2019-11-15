نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نص أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب الوثيقة، فقد جاء الاتصال بعد ساعات قليلة من انتخاب زيلينسكي في أوكرانيا، وهو مجرد تبادل للمجاملات، حيث هنأ ترامب زيلينسكي على رئاسته وتحدثا عن مدى روعة بلديهما، كما دعا زيلينسكي ترامب إلى حفل تنصيبه، فيما قال ترامب إنهما سيلتقيان قريبا.

#BREAKING — First Ukraine call is OUT.

President Trump says “we will see you, very soon, regardless” to Ukraine President Zelensky.#ImpeachmentInquiry@WUSA9pic.twitter.com/fmn2mxIKLM — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 15, 2019

NEW 🚨... as the second impeachment hearing is about to gavel in, the White House released the first convo between trump and Zelensky. Here it is pic.twitter.com/El8dg4EIvU — Jake Sherman (@JakeSherman) November 15, 2019

ويأتي ذلك خلال جلسة الاستماع العلنية الثانية في قضية مساءلة الرئيس الأمريكي، بشأن اتهامه باستغلال سلطته في الطلب من نظيره الأوكراني التحقيق مع هانتر بايدن، نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

يذكر أن ماري يافانوفيتش، السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، أدلت بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.

المصدر: RT