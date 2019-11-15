أنقرة تعلن عن احتجاز إرهابي من "داعش" يقف وراء هجمات في تركيا وأوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن أجهزة أمن بلاده احتجزت إرهابيا بارزا من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن صويلو قوله: "يمكننا الحديث عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا". وأضاف الوزير أن عملية استجواب هذا الشخص مستمرة.

#عاجل | وزير الداخلية التركي (بخصوص القبض على عنصر بارز في داعش): يمكننا الحديث عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا وتستمر عملية استجوابه — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

المصدر: الأناضول