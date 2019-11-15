أنقرة تعلن عن احتجاز إرهابي من "داعش" يقف وراء هجمات في تركيا وأوروبا
Reuters Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن أجهزة أمن بلاده احتجزت إرهابيا بارزا من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن صويلو قوله: "يمكننا الحديث عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا". وأضاف الوزير أن عملية استجواب هذا الشخص مستمرة.
#عاجل | وزير الداخلية التركي (بخصوص القبض على عنصر بارز في داعش): يمكننا الحديث عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا وتستمر عملية استجوابه— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩
المصدر: الأناضول
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