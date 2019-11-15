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أنقرة تعلن عن احتجاز إرهابي من "داعش" يقف وراء هجمات في تركيا وأوروبا

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أنقرة تعلن عن احتجاز إرهابي من
Reuters Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن أجهزة أمن بلاده احتجزت إرهابيا بارزا من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن صويلو قوله: "يمكننا الحديث عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا". وأضاف الوزير أن عملية استجواب هذا الشخص مستمرة.

المصدر: الأناضول

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