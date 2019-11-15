ليتوانيا تعلن إنجاز تبادل مواطنين معتقلين بتهمة التجسس بينها وبين روسيا

أكدت ليتوانيا، اليوم الجمعة، إنجاز صفقة تبادل مواطنين معتقلين لديها ولدى روسيا بعد إدانتهم بتهمة التجسس، شملت أيضا مواطنا نرويجيا.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، أن موسكو وفيلنيوس أنجزتا بنجاح صفقة تبادل المواطنين الذين أدينوا سابقا بتهمة التجسس.

وقال البيان إن "مواطنين ليتوانيين اثنين ومواطنا نرويجيا تم تسليمهم لليتوانيا في إطار تبادل المدانين بتهمة النشاطات الاستخبارية".

وأوضح البيان أن الليتوانيين يفغينيوس ماتايتيس وأريستيداس تاموشايتيس، "تم تسليمهما بنجاح إلى ليتوانيا". وأضاف أن المواطن النرويجي، فرودي بيرغ، أعيد أيضا وجرى تسليمه لسفارة النرويج لدى فيلنوس.

وأشار المكتب إلى أن ذلك حدث بالتزامن مع تسليم مواطنين روسيين لروسيا الاتحادية، وأن التبادل جرى على الحدود بين الدولتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الليتواني عفوا عن الروسيين، نيكولاي فيليبتشينكو وسيرغي مويسينكو، المتهمين في وقت سابق بالتجسس، وذلك "وفقا لتوصية من لجنة الرأفة".

وكان البرلمان الليتواني صادق، مطلع نوفمبر الجاري، على تعديل على القانون الجنائي، يحدد الإجراءات الخاصة بتبادل مواطنين متهمين بالتجسس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا التعديل هو الذي جعل مشاركة النرويجي، فرودي بيرغ (المتهم بجمع معلومات عن غواصات نووية روسية) ممكنة في الصفقة.

المصدر: وكالات