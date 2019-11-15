الأناضول: أنقرة تعلن ترحيل "الداعشي الأمريكي" العالق بين تركيا واليونان إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن ترحيل "الإرهابي" الأمريكي العالق في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان، على متن طائرة أقلعت من اسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وكانت الداخلية أعلنت، أمس الخميس، أنها باشرت في الإجراءات اللازمة لترحيل أحد عناصر "داعش" أمريكي الجنسية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أيام من احتجازه عند حدودها مع اليونان

وكانت أنقرة بدأت ترحيل "الدواعش" الأجانب الذين بقبضتها إلى دولهم، وأبعدت أمريكيا إلى المنطقة الحدودية العازلة مع اليونان.

وعلق الداعشي الأمريكي خلف بوابة أدرنة الحدودية، حيث رفضت أثينا السماح له بدخول أراضيها، ليبقى في منطقة عازلة ينتظر تحديد مصيره.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الأمن التركي اعتقل الداعشي المشار إليه خلال عملية "نبع السلام"، شمال شرق سوريا.

وكانت أنقرة أعلنت منذ الاثنين الماضي، عن ترحيل عدد من الإرهابيين بينهم أمريكي، وإنهاء الإجراءات لترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية من أراضيها.

المصدر: "الأناضول"