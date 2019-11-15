مشروع قانون أمريكي للتعاون مع إسرائيل بشأن "حرب الدرونات" في الشرق الأوسط

طُرح في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يقضي بتطوير التعاون مع إسرائيل في مواجهة تحدي الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.

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وأعلن النائب الديمقراطي، جوش غوتهيمر، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أنه وزميله الجمهوري أنتوني غونزاليز، قدما إلى مجلس النواب تشريعا جديدا يحمل اسم "القانون الأمريكي-الإسرائيلي ضد الدرونات القاتلة"، يقضي بتنمية التعاون بين الدولتين في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالتصدي للطائرات القتالية المسيرة "على خلفية حرب الدرونات الجارية في الشرق الأوسط".

وذكر غوتهيمر أن القانون الجديد سيتيح "ملء الثغرات التي كشفها البنتاغون" في هذا المجال، من خلال شرعنة المشاريع المشتركة التي تهدف إلى "رفع قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد وتشويش اتصالات وتدمير طائرات مسيرة صغيرة تهدد الدولتين".

وقال النائب الديمقراطي إن تطوير التعاون يفتح آفاقا جديدة في هذا المجال أمام واشنطن وتل أبيب على حد سواء، مشددا على أن هذه المبادرة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن الدولتين والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن التشريع الجديد يأتي ردا على زيادة خطر الهجمات بواسطة طائرات مسيرة في الشرق الأوسط، لافتا إلى الجهود الإيرانية المزعومة في هذا المجال بسوريا ولبنان.

وبات خطر الطائرات المسيرة في المنطقة أكثر وضوحا بعد هجوم استهدف في سبتمبر الماضي منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية، وحملت الرياض وواشنطن مسؤوليته لإيران، رغم إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مسؤوليتها عنه.

المصدر: RT