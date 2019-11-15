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الداخلية التركية تعلن مقتل عنصرين من "بي كا كا" جنوب شرق البلاد

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الداخلية التركية تعلن مقتل عنصرين من
AFP
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أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد اثنين من عناصر منظمة "بي كا كا"، خلال عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد.

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وذكرت الوزارة، في بيان الجمعة، أن "قوات درك خاصة نفذت عملية مدعومة جويا، ضد بي كا كا بمنطقة جبل غورسة بديار بكر"، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية ضد المنظمة في المنطقة المذكورة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم، تحييد "قيادي إرهابي" مدرج على "القائمة الرمادية" خلال عمليات أمنية شرقي البلاد، إذ تم التعرف على "الإرهابي خالص أرصيان من بين 15 إرهابيا" جرى تحييدهم في عمليات قوات الدرك بولاية أغري، بين 7 و9 نوفمبر الحالي.

المصدر: الأناضول 

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