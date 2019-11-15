"هجوم وحشي" في لندن على وزيرة في حكومة هونغ كونغ (فيديو)

دانت حاكمة هونغ كونغ، كاري لام، ما وصفته بـ "الهجوم الوحشي" على وزيرة العدل في حكومتها، تيريزا تشينغ، التي سقطت، فيما كانت محاطة بحشد من المتظاهرين ضد سلطات هونغ كونغ في لندن.

وطوق 10 متظاهرين ملثمين وزيرة العدل التي لا تحظى بشعبية كبيرة، تيريزا تشينغ، فيما كانت تستعد لحضور حفل مساء الخميس في لندن.

ووجه المتظاهرون أضواء الكشافات نحوها فيما كانوا يصرخون في وجهها "قاتلة"، مرددين شعارات حركة الاحتجاج ضد السلطات الصينية في هونغ كونغ.

📍London, UK

Teresa Cheng Yeuk-wah, the Secretary of Justice of HKSAR, is surrounded by protestors while on her way to a talk held by the Charted Institute of Arbitrators and she has fell for a few times in the crowd.#HongKong#LiberateHongKong#5DemandsNot1Less#freehkpic.twitter.com/m9c667Tj4U — Cheryl😷 (@Cheryl34207450) 14 ноября 2019 г.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة الوزيرة تشينغ وهي تسقط أرضا أثناء المشادة، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحد المحتجين قد دفعها، لكنها نهضت بعد لحظات بدون أي علامات تدل على إصابة واضحة.

وقالت لام في بيان إن تشينغ تعرضت "لأضرار جسدية خطيرة" خلال المشاجرة، حيث تعتبر أول مسؤولة كبيرة في هونغ كونغ تصاب في مشاجرة منذ بدء الاضطرابات في يونيو.

ودعت لام الشرطة البريطانية إلى التحقيق في الحادث الذي وصفته بأنه "اعتداء همجي ينتهك مبادئ المجتمع المتحضر".

وتصاعد العنف في الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر مع سقوط قتيلين خلال أسبوع والتخطيط لمزيد من الاحتجاجات الجديدة.

ودخلت الأزمة في هونغ كونغ مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة عندما بدأ المتظاهرون المتشددون حملة للتظاهر في كل مكان في جميع أرجاء المدينة في محاولة لاستنزاف موارد الشرطة.

المصدر: "أ ف ب"