 
مباشر

الشرطة تكشف محتوى رسالة تركها مطلق النار في لوس أنجلوس

أخبار العالم

الشرطة تكشف محتوى رسالة تركها مطلق النار في لوس أنجلوس
Reuters CP
من أمام موقع إطلاق النار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq6g

كشف مسؤولو شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية محتوى رسالة منسوبة للطالب الذي أطلق النار، أمس الخميس، داخل مدرسته الثانوية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

إقرأ المزيد
قتيلان وثلاثة جرحى جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا
قتيلان وثلاثة جرحى جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا

وخاطب الطالب، نثانيال بيرو، زملاءه في مدرسة "ساوغوس" الثانوية قائلا: "طلاب ساوغوس، استمتعوا في المدرسة غدا".

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن الرسالة نشرت على حساب الطالب في "إنستغرام" صباح يوم الخميس، قبل أن تتم إزالتها لاحقها، دون معرفة من قام بذلك.

من جهته، أكد ناطق باسم شركة "إنستغرام" أن الحساب الذي نُشرت فيه الرسالة لا يعود لمطلق النار، مضيفا: "لقد عطلنا هذا الحساب بسبب انتهاكه لسياساتنا. نحن نؤكد أنه لا يعود لمطلق النار"، غير أن الشرطة تعتقد أن الرسالة كتبها بيرو، كما يجري التحقيق في احتمالية أن الأخير أعطى كلمة سر حسابه لصديق أو أن الحساب أخترق.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن والد مطلق النار المتوفي سنة 2017 كان صيادا متمرسا امتلك العديد من الأسلحة النارية، كما جرى اعتقاله سنة 2015 للاشتباه في اعتدائه على زوجته.

وكان المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، أكد أن المشتبه به شاب في الـ16 من عمره، أطلق النار من مسدس عيار 45 على طلاب آخرين واحتفظ بالرصاصة الأخيرة ليطلقها في رأسه.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طالبين هما شابة (16 عاما) وشاب (14 عاما)، بالإضافة إلى جرح شابتين (14 و15 عاما) وشاب (14 عاما). وأضاف أن مطلق النار نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعلامي مصري يكشف تفاصيل العودة المحتملة للنجم أبو تريكة إلى مصر بوساطة سعودية