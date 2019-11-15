في ظل الانتقادات الموجهة لها واتهامها بسوء معاملة اللاجئين، أعلنت السلطات البلجيكية أنها لم تعد قادرة على استيعاب اللاجئين بسبب كثرة طالبي اللجوء وامتلاء الأماكن المخصصة لهم.

وقال الجهاز الخاص بالمسائل الاجتماعية والهجرة، أن الهيئة الفدرالية المكلفة باستقبال اللاجئين باتت تواجه مشكلة إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين.

ودفعت هذه الظروف مجلس الوزراء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الأجهزة المكلفة بقبول اللاجئين وتوزيعهم على مراكز اللجوء، أهمها انتداب موظفين إضافيين، وإمكانية مطالبة القطاع الخاص بتقديم المساعدة، والتسريع بدراسة طلبات منح اللجوء لتجنب تكدّس الطلبات.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين نظموا في وقت سابق عدة وقفات احتجاجية أمام مراكز الإيواء، مطالبين باستقبالهم وتوفير الحماية، التي فقدوها في وطنهم، بسبب الظروف الاقتصادية والحروب.

المصدر: وكالات