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إسرائيل.. اتهام شخصين بمحاولة تهريب نحو نصف طن من الحشيش من مصر

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إسرائيل.. اتهام شخصين بمحاولة تهريب نحو نصف طن من الحشيش من مصر
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
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وجهت النيابة العامة في الدائرة الجنوبية بإسرائيل اتهاما إلى شخصين تم توقيفهما أثناء محاولة تهريب نحو نصف طن من الحشيش والقنب من مصر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن لائحة الاتهام في القضية، التي تم النظر فيها أمام محكمة بئر السبع، تضمنت تهم تهريب وحيازة المخدرات.

ويشار إلى أن المتهمين توجها إلى الحدود المصرية، حيث استلما أكياسا تحتوي على 437 كغم من الحشيش و6.9 كغم من القنب. وأثناء نقل المخدرات إلى إسرائيل اصطدمت سيارتهما بعربة عسكرية.

ونفى أحد المتهمين تورطه في تهريب المخدرات، قائلا إنه كان يتجول لوحده في المنطقة وأوقف سيارة واستقلها لمواصلة رحلته، وإنه كان نائما داخل السيارة لحظة اصطدامها بالعربة العسكرية.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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