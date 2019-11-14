وسائل إعلام: جرحى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.

إقرأ المزيد

ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان المصابون من الطلاب، في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء.

وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي.

وأفاد شهود لموقع "نيويورك بوست" بأنهم سمعوا طلقات نارية ورأوا عددا الطلاب وهم يفرون من مكان الواقعة.

المصدر: وكالات