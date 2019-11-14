قتيلة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا

أعلن مستشفى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن حادث إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية في الولاية خلف قتيلة وثلاثة جرحى.

وجاء في بيان نشره مستشفى "هنري مايو" على حسابه في "تويتر" أن المستشفى استقبل أربعة جرحى.

وأوضح لاحقا أن مصابة، كانت في حالة حرجة، توفيت متأثرة بجراحها، أما بقية الجرحى، فحالة اثنين منهم حرجة وحالة الثالث وصفت بالجيدة.

#saugushighshooting: update: one female deceased patient. Two critical male patients. One male patient in good condition. — Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

وسابقا الخميس، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.

وأكدت قناة "سي إن إن" الأمريكية مقتل المشتبه به في عملية إطلاق النار، فيما أشار حساب مدير شرطة لوس أنجلوس على "تويتر" إلى أن المشتبه به اعتقل وتجري معالجته في مستشفى محلي.

وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي، فيما لم يتضح إذا كان المصابون من الطلاب.

وأفاد شهود لموقع "نيويورك بوست" بأنهم سمعوا طلقات نارية ورأوا عددا الطلاب وهم يفرون من مكان الواقعة.

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يذكر أن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع داخل أحد المنازل في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 30 أكتوبر الماضي، أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.

المصدر: وكالات