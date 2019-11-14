أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الخلافات بين أعضاء الحلف بشأن الوضع بشمال سوريا لا تزال قائمة.

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، في واشنطن، اليوم الخميس، إن "الوضع في شمال سوريا لا يزال غير مستقر ومعقدا. ومن المعروف أن هناك خلافات بين الحلفاء في الناتو عندما يدور الحديث عن الوضع هناك".

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وأضاف: "في الوقت ذاته، نحن متفقون على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في ما يخص عدونا المشترك "داعش"، ودعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي ثابت".

وأكد ستولتنبرغ على ضرورة تكثيف محاربة الإرهاب.

يذكر أن عددا من أعضاء الناتو دانوا العملية العسكرية التركية بشمال سوريا ضد الوحدات الكردية التي تكون نواة "قوات سوريا الديمقراطية"، أهم شريك للتحالف الدولي في محاربة "داعش" على الأرض.

المصدر: إنترفاكس