بالفيديو.. لصوص يسرقون أحذية رياضية بـ"جرأة وثقة"

في حادثة غير مسبوقة، أقدم 5 أشخاص على سرقة أحذية رياضية من متجر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بطريقة "جريئة" أمام عيون المتسوقين والعاملين بالمتجر.

ووثقت كاميرات هواتف محمولة اللصوص وهم يخرجون بكل أريحية من المتجر بمركز تسوق في "ماونتن غروف".

وأظهرت اللقطات أن كل شخص منهم كان يحمل 5 صناديق، فيما تمكن أحدهم من تكديس 10 صناديق بين ذراعيه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت المرأة التي التقطت الفيديو، إن الرجال يعرفون بالضبط أين هم ذاهبون، فيما أشار شهود عيان إلى أن "الرجال دخلوا وخرجوا من المتجر في غضون دقائق، وأخذوا كل ما في وسعهم، بينما كان يقف الموظفون في أماكنهم".

ووفقا لموظفي المتجر فإنه لا يُسمح لهم بالتدخل، وبمجرد خروج الرجال من المتجر، اتصلوا بالشرطة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرجال مسلحين أم لا، ووصفت السلطات الرجال بأنهم في العشرينات والثلاثينات من العمر، وشوهدوا وهم يغادرون المشهد بسيارة دفع رباعي بيضاء، وقد طالبت شرطة ريدلاندز من أي شخص يتعرف على الرجال استدعاء السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن المتجر نفسه تعرض للسرقة مرات عدة في السابق.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية