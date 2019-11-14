موسكو تعترف بجانين آنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا

أعلنت الخارجية الروسية اعترافها بالسيناتور، جانين آنيز، رئيسة لبوليفيا، مؤكدة في نفس الوقت أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان عند التصويت على ترشيحها.

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وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده "تنطلق من حقيقة أنه وفقا للمعايير القانونية الحالية، فإنه يتعين على الشخص الذي يشغل هذا المنصب (نائب رئيس مجلس الشيوخ البوليفي)، في حالة استحالة الوفاء بواجبات الرئيس من قبل من هو أعلى في التسلسل البروتوكولي، أن يشغل هذه الوظيفة".

وأضاف قائلا: "لكننا نشير أيضا إلى أنه في وقت اعتمادها في البرلمان، لم يتحقق هناك النصاب القانوني المطلوب، لكن من الواضح أنه سيتم اعتبارها رئيسة لبوليفيا للفترة حتى تُحل مسألة الرئيس الجديد من خلال الانتخابات، وهذه قضية داخلية منوطة بالجانب البوليفي".

وأوضح ريابكوف أن موسكو تعتبر أن كل ما سبق تغيير السلطة في بوليفيا "أفعال تعادل فعليا الانقلاب على الحكم".

يذكر أن واشنطن كانت اعترفت بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا وأشادت بتوليها المنصب "من خلال تحول ديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".

وكانت آنيز، زعيمة المعارضة في بوليفيا، أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس، إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر، استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: وكالات