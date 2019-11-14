تركيا تعلن القبض على عنصر من "القاعدة" مدرج على "القائمة البرتقالية"

ألقت الأجهزة الأمنية في اسطنبول التركية القبض على عنصر من تنظيم "القاعدة"، مدرج على "القائمة البرتقالية" للإرهابيين المطلوبين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن فرقا تابعة لقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول، نفذت اليوم الخميس عملية للقبض على مولود جوشكون.

وأشارت إلى أن جوشكون ينتمي إلى تنظيم "القاعدة"، ومدرج على القائمة "البرتقالية" للإرهابيين المطلوبين، وتواجد فترة طويلة في مناطق المعارك في سوريا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تنفيذ العملية عقب توفر معلومات استخباراتية تفيد بوصول جوشكون إلى اسطنبول بعد دخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وفي إطار التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عملية في منطقة "باشاك شهير" في اسطنبول، وتمكنت من القبض عليه.

المصدر: الأناضول