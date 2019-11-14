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15 "داعشيا" يسلمون أنفسهم في ولاية ننكرهار الأفغانية

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أفراد "داعش" يسلمون أنفسهم في أفغانستان
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أعلنت سلطات ولاية ننكرهار بشرق أفغانستان أن 15 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم، اليوم الأربعاء، لقوات الأمن في الولاية.

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن "15 من عناصر داعش سلموا أنفسهم مع أسلحتهم في مديرية أجين في ننكرهار".

من جهته، أكد ولي الله، قائد قوات الأمن الخاصة بمديرية أجين، أن ما لا يقل عن 300 "داعشي"، بمن فيهم نساء وأطفال، سلموا أنفسهم لقوات لقوات الأمن في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وقال ولي الله إن العمليات المشتركة التي خاضتها قوات الأمن مع الشرطة المحلية والجيش كبدت تنظيم "داعش" خسائر فادحة في الأرواح، وأدت إلى سحقه في هذه الولاية، وهي أول ولاية أفغانية ظهر فيها هذا التنظيم في العام 2014، وباتت معقله الرئيس في أفغانستان.

وذكر مراسل قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن العديد من "الدواعش" مواطنون باكستانيون.

المصدر: سبوتنيك + طلوع نيوز

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