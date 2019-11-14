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تركيا تستعد لترحيل "الداعشي الأمريكي" العالق بين بوابتين

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تركيا تستعد لترحيل
Reuters
الأمريكي الذي رحلته تركيا وعلق عند حدودها مع اليونان
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أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها باشرت في الإجراءات اللازمة لترحيل أحد عناصر "داعش" أمريكي الجنسية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أيام من احتجازه عند حدودها مع اليونان.

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وقالت الداخلية التركية في بيان، إنه "بناء على تعهدات أمريكية أطلقنا الإجراءات اللازمة من أجل إرسال الإرهابي العالق في المنطقة العازلة على الحدود مع اليونان، إلى الولايات المتحدة".

وكانت أنقرة بدأت ترحيل "الدواعش" الأجانب الذين بقبضتها إلى دولهم، وأبعدت أمريكيا إلى المنطقة الحدودية العازلة مع اليونان.

وعلق الداعشي الأمريكي خلف بوابة أدرنة الحدودية، حيث رفضت أثينا السماح له بدخول أراضيها، ليبقى في منطقة عازلة ينتظر تحديد مصيره.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الأمن التركي اعتقل الداعشي المشار إليه خلال عملية "نبع السلام"، شمال شرق سوريا.

وكانت أنقرة أعلنت منذ الاثنين الماضي، عن ترحيل عدد من الإرهابيين بينهم  أمريكي، وإنهاء الإجراءات لترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية من أراضيها.

المصدر: "الأناضول"

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