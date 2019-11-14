قيادي بالحرس الثوري الإيراني: وطأنا سواحل المتوسط مرتين

قال قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري إن أقدام الإيرانيين لم تطأ سواحل البحر الأبيض المتوسط إلا بعهد الملك الفارسي قوروش الكبير وعهد مرشد الثورة علي خامنئي

وأضاف اللواء حسين مرتضوي خلال كلمة بمناسبة عيد المولد النبوي: وفقا لما يقوله الكبار طيلة تاريخ إيران الإسلامي، فإن أقدام الإيرانيين لم تطأ سواحل البحر الأبيض المتوسط سوى مرتين، الأولى في عهد قوروش، والثانية في العهد الحالي بتوجيه وإدارة ولي الفقيه الإمام خامنئي، وهذا فخر لكل المسلمين".

وتابع مرتضوي: "قوة إيران أوصلتها إلى نقطة الردع، ولا يمكن لأي من أعداء نظامنا الإسلامي أن يتجرأ على الاعتداء علينا ولو بإطلاق رصاصة واحدة من سلاح فردي".

ولفت مرتضوي إلى أن بلاده تعيش حاليا ظروفا تمكنت بفضل الإرادة من التغلب على كافة تكنولوجيات العدو، قائلا: "نتمتع بالأمن الشامل على امتداد جبهة المقاومة تحت مظلة وحدة وولاية وتوجيهات ولي أمرنا الإمام خامنئي".

المصدر: RT