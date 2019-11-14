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موسكو تعلق على المزاعم الغربية حول وفاة مؤسس"الخوذ البيضاء"

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موسكو تعلق على المزاعم الغربية حول وفاة مؤسس
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علقت وزارة الخارجية الروسية على ما نشرته وسائل إعلام حول علاقة روسيا بمقتل مؤسس الخوذ البيضاء، جيمس لي موزورييه، قائلة إن آلية التحرير باتت تؤثر بشكل سيء على جودة وسائل الإعلام.

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وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم الخميس:"صحيفة دايلي ميل البريطانية، تلمح من خلال مقالها بعنوان "لماذا يتم إلقاء أعداء روسيا من الشرفات"، بأن الرابط بين مقتل الصحفية، أولغا كوتوفسكايا، ورجل الأعمال البريطاني، سكوت يونغ، ومؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" الإنسانية الزائفة، جيمس لي موزورييه، والذين ماتوا في أوقات مختلفة في ظل ظروف مختلفة، هو أن روسيا هي من قتلتهم!"​​​.

وأضاف البيان: "الصحافيون الغربيون يفضلون عدم رؤية أو سماع ما لا يتناسب مع تصورهم المعتاد للعالم. التحرير العام أثر بشكل سيء على جودة وسائل الإعلام على هذا النحو. لقد تم استبدال صحافة الوقائع بصحافة الآراء".

المصدر: نوفوستي

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