سؤال"محرج" لأردوغان.. وترامب ينتظر الإجابة! (فيديو)

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسؤال "محرج" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء في البيت الأبيض بواشنطن.

إقرأ المزيد

وسأل صحفي من شبكة "فوكس نيوز" أردوغان عن سبب تجاهله للرسالة التي وجهها له ترامب في 11 أكتوبر الماضي، والتي أنهاها بعبارة: "لا تكن متعنتا، لا تكن أحمقا" كتحذير للرئيس التركي من توغل قوات بلاده في الشمال السوري.

ورد الرئيس التركي على الصحفي بأنه أجاب شخصيا على رسالة الرئيس الأمريكي، وقال إنه أعاد الرسالة خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.

ويبدو أن السؤال راق لترامب، الذي ظهر خلال الفيديو وهو يلتفت لأردوغان لدى انتهاء السؤال منتظرا منه إجابة، دون أن يعلق بأي كلمة.

يذكر أن رسالة ترامب أثارت جدلا كبيرا الشهر الماضي، خاصة بسبب اللهجة "الوقحة" التي استعملها في خطابه لأردوغان، وعلق مصدر دبلوماسي تركي عليها بعد يومين من نشرها بأن الرئيس التركي "ألقى برسالة نظيره الأمريكي حول عملية نبع السلام بسوريا في القمامة".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده "لا يمكن أن تنسى" رسالة ترامب، مؤكدا أن أنقرة "ستقوم بما هو ضروري" بخصوص الرسالة "عندما يحين الوقت"، خاصة أن الرسالة "لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية".

المصدر: RT