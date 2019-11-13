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أردوغان ينتقد تصريح ماكرون حول "الموت الدماغي" للناتو ويعتبره غير مقبول

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أردوغان ينتقد تصريح ماكرون حول
Reuters
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قال مصدر في البيت الأبيض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد كلمات نظيره الفرنسي حول "الموت الدماغي" للناتو، واعتبرها غير مقبولة.

ونقل تقرير للبيت الأبيض، ما قاله أردوغان في مجال تعليقه على التصريح الفرنسي، في ختام اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والتركي اليوم في وشنطن.

وقام ترامب، بالتعليق على كلمات أردوغان، وقال إن نظيره التركي "يشعر بخيبة أمل شديدة من تصريح الرئيس الفرنسي". وأضاف ترامب "أعتقد أن هذا التصريح أقلق الرئيس أردوغان كثيرا".

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وأكد ترامب، أن لقاءه مع نظيره التركي كان جيدا للغاية وتمت خلاله مناقشة الوضع على الحدود مع سوريا، والنفط والتجارة.

في وقت سابق، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يعيش حالة "موت سريري"، مضيفا أن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.

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وأكد ماكرون لمجلة "ذي إيكونوميست" أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف الناتو"، ويعود السبب في ذلك إلى نقض الولايات المتحدة التزاماتها تجاه حلفائها في الناتو، وتصرفات تركيا العضو في الحلف.

المصدر: نوفوستي

 

 

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