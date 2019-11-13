بوتين ومودي يبحثان المشاريع المشتركة بين روسيا والهند

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سير تنفيذ المشاريع المشتركة بين روسيا والهند.

وأكد بوتين خلال اللقاء، الذي عقد على هامش قمة دول "بريكس" في البرازيل، اليوم الأربعاء، أن جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات السابقة تنفذ، وأن تنفيذ المشاريع الثنائية الكبيرة مستمر في مختلف المجالات.

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وأشار الرئيس الروسي، إلى توسيع التعاون في المجالين العسكري التقني والإنساني، مضيفا أن التبادل التجاري ازداد بأكثر من 18% في عام 2018، وفي العام الحالي تمكن البلدان من الحفاظ على الوتائر الإيجابية.

ودعا بوتين رئيس الوزراء الهندي لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في موسكو العام المقبل. وأكد مودي أنه سيلبي هذه الدعوة.

المصدر: وكالات