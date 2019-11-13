مصرع 12 شخصا وإصابة 17 آخرين بحادث سير في سلوفاكيا

أسفر اصطدام بين شاحنة وحافلة في غرب سلوفاكيا اليوم، عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم أربعة مراهقين، وإصابة 17 آخرين.

وقالت هيئة الإطفاء والإغاثة السلوفاكية، على صفحتها في "فيسبوك": "بحسب معلوماتنا الأخيرة، قتل 12 شخصا، وأصيب 17 في الحادث".

ووقع الحادث في أطراف مدينة نيترا، الواقعة على بعد 80 كلم شرق العاصمة براتيسلافا.

وكانت الشرطة المحلية، قد أعلنت في وقت سابق مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين في الحادث.

#UPDATE At least 12 people were killed, including four students, when a public bus carrying school pupils and a truck loaded with rocks and soil collided in mountainous western Slovakia, rescuers and officials saidhttps://t.co/ktVOFcsSOu — AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2019 г.

وقالت وزيرة الصحة أندريا كالافسكا الموجودة في موقع الحادث، إنه أسفر عن مقتل "أربعة مراهقين على الأقل".

وذكرت أن الحافلة المنكوبة، كانت تقوم كالعادة بنقل طلاب المدارس الثانوية، أما الشاحنة فكانت تنقل تربة وحجارة، وربما تم تحميلها بحمولة أكبر من الحد المسموح به.

وبحسب قناة "ماركيزا" المحلية، فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها، وانحرفت إلى الطريق المقابل حيث اصطدمت بالحافلة.

وقالت هيئة الإطفاء: "تجري معالجة العديد من الجرحى في سيارة إسعاف، ويجري تركيب خيمة لعناصر الإغاثة والجرحى".

المصدر: AFP