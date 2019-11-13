أظهر شريط فيديو عرضه التلفزيون الإيراني، أن جزءا من صحراء لوط تحولت إلى بحيرة كبيرة، بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة كرمان جنوبي البلاد قبل 8 أشهر.

وبعد أن كانت الصحراء، التي تعتبر من أشد مناطق العالم حرارة، خالية من أي حياة، باتت مكانا تستريح فيه الطيور المهاجرة.



المصدر: التلفزيون الإيراني