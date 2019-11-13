"تبدو وكأنها جريمة قتل مدبرة ببراعة".. 45 عاما على مصرع الناشطة الأمريكية كارين سيلكوود

لقيت الناشطة النقابية الأمريكية المعروفة كارين سيلكوود، مصرعها في مثل هذا اليوم قبل 45 عاما، في حادث سيارة.

هذه المرأة، نالت شهرتها بفضل كشفها انتهاكات في مصنع "سيمارون" لإنتاج الوقود النووي في أوكلاهوما.

بدأت سيلكوود، نشاطاتها النقابية، من خلال الكفاح من أجل حقوق العمال في المصنع، ولكنها سرعان ما تعرضت، وفي ظل ظروف غامضة جدا، للإشعاع القوي، وخلال توجهها إلى مكتب هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، لكي تسلم المواد التي تم جمعها للصحفيين، فقدت السيطرة على السيارة فجأة، واصطدمت بعمود خرساني.

وبعد الحادث، اختفت بشكل غامض ومريب، حقيبة الوثائق والمستندات، التي كانت برفقة الفتاة في السيارة.

وعلى الرغم من وجود آثار واضحة لصدمة قوية على المصد الخلفي لسيارتها، اعتبرت السلطات، موتها بمثابة قضاء وقدر، ولم "تعثر على أي أثر لجناية" في الحادث.

تم تصوير فيلم كامل، عن مصير كارين المأساوي، وصدرت عدة كتب حولها، لكن رغم ذلك لم يتم حتى الآن كشف سر موتها الحقيقي.

ولدت كارين سيلكوود في 19 فبراير 1946 في لونجفيو، بولاية تكساس. وكانت طفلة عادية، درست جيدا، وعشقت الموسيقى وكانت من أعضاء فريق الكرة الطائرة بالمدرسة. كانت تحب الكيمياء بشكل حقيقي، وبعد المدرسة التحقت بكلية لامار (حاليا جامعة) في بومونت، لكنها لم تكمل دراستها هناك.

في عام 1972، انتقلت كارين سيلكوود إلى أوكلاهوما، لتعمل في مصنع لإنتاج الوقود النووي، وسرعان ما أصبحت من الكوادر القيادية في اللجنة النقابية هناك، وأصبحت مشرفة على الوضع الصحي للعاملين هناك.

بعد فترة وجيزة اكتشفت سيلكوود العديد من الانتهاكات في المؤسسة، سواء من الناحية التكنولوجية أو التنظيمية، بما في ذلك مخالفة المعايير الصحية، وعدم صلاحية أجهزة حماية الجهاز التنفسي للعمال، ونقص الحمامات، والأهم من كل ذلك تخزين المواد المشعة بطريقة خاطئة. وخلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف الغبار المشع حتى في مقصف الشركة.

كل ذلك لم يعجب أصحاب الشركة، وبدأت الخلافات بين الجانبين، وهو ما دفع الناشطة، للجوء إلى وسائل الإعلام. في عام 1974، قدمت كارين سيلكوود شهادة حول الانتهاكات للجنة الطاقة الذرية الأمريكية. وبدأت القصة تشهد انتشارا كبيرا.

في 5 نوفمبر 1974، خلالها قيامها بفحص ذاتي لمستوى الجرعات الشعاعية، اكتشفت كارين، أن كمية البلوتونيوم في جسمها تتجاوز الحد الأقصى المسموح به 400 مرة. وتم اكتشاف وجود البلوتونيوم المشع في بيتها. وتكررت النتيجة خلال الفحوصات اللاحقة، ولكن المختبر الوطني في لوس ألاموسن اعتبر أن مستوى الإصابة ليس بالخطير جدا.

بعد تواصلها مع بعض وسائل الإعلام، تلقت كارين عدة تهديدات من جهات مجهولة، لتلقى حتفها بطريقة غامضة بعد فترة قصيرة.

المصدر: RT