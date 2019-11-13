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واشنطن تبدي "قلقها العميق" إزاء القرار الأوروبي بشأن منتجات المستوطنات

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واشنطن تبدي
Reuters
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أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت الخارجية الأمريكية، في بيان صدر اليوم الأربعاء عن المتحدثة الرسمية باسمها مورغان أورتاغوس، عن قناعتها بأن "الظروف المحيطة بمعايير وضع العلامات في الوقائع المحددة التي عرضت على المحكمة تشير إلى انحياز ضد إسرائيل"، مشددا على أن إلزام الدول الأوروبية بوضع هذه الملصقات على منتجات المستوطنات لا يخدم إلا مساعدة الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس) والترويج لها.

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وجدد البيان معارضة الإدارة الأمريكية لأي خطوات تأتي لصالح حركة المقاطعة وبغية ممارسة ضغط اقتصادي على إسرائيل أو عزلها أو سحب الشرعية عنها، مضيفا: "السبيل إلى تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في التفاوض المباشر حصرا".

وجاء هذا البيان في وقت تدهورت فيه العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية إلى أسوأ مستوى لها منذ سنين، إذ رفضت السلطة قطعيا أي وساطة أمريكية في حل النزاع، احتجاجا على سلسلة قرارات أمريكية اعتبرها الفلسطينيون منحازة لإسرائيل، أكبرها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية، في تخل عن مبدأ حل الدولتين.

المصدر: RT

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