قالت صحيفة Daily Mail، اليوم، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعرض للانتقاد بسبب طرقة تحضيره واحتسائه للشاي.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، نشر حزب المحافظين، شريط فيديو انتخابيا، رد فيه جونسون على 12 سؤالا، مع قيامه بشكل متواز بتنفيذ أعماله.

وأثار امتعاض وغضب الكثير من البريطانيين، كيف قام جونسون بتحضير كوب شاي لنفسه، حيث قام الرجل بسكب الحليب في الكوب قبل أن يخرج كيس الشاي منه.

وجاء في بعض التعليقات: "لقد ترك كيس الشاي، في داخل الكوب. لا يمكن التسامح في ذلك"، و"هذه إحدى أسوأ الحملات الانتخابية التي شهدتها".

ولكن بعض المعلقين، اعتبروا، أن كل فرد حر في طريقة تناوله وشربه للشاي، لذلك لا يجوز إلقاء اللوم على رئيس الوزراء بسبب هذا "الخطأ".

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في 12 ديسمبر، ستشهد بريطانيا، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بعد أن رفض البرلمان يوم 22 أكتوبر الماضي، اقتراح رئيس الوزراء حول النظر في مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماده في غضون ثلاثة أيام.

المصدر: إزفيستيا