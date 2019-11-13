إيران تتبوأ المرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

أعلن مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون العلمية سورنا ستاري، أن بلاده تبوأت المرتبة الرابعة عالميا في مجال الإنتاج العلمي بتقنية النانو.

وقال ستاري، إن "إيران حلت في المرتبة الرابعة عالميا في مجال الإنتاج العلمي بتقنية النانو بعد الولايات المتحدة والصين والهند".

وأضاف: "نتبوأ المرتبة السادسة عشرة عالميا في مجال النشر العلمي بفضل عقدين من الجهود في مجال التنمية العلمية، حيث كنا نتبوأ المرتبة 18 عالميا في عام 2005".

وأشار إلى أن حصة بلاده من الإنتاج العلمي العالمي بلغت 1.85 بالمئة، ولديها أكثر من 229 ألف طالب جامعي في مرحلة الدكتوراه التخصصية.

ونوه المسؤول الإيراني، إلى أن طهران حققت قفزة نوعية لتوطين الاقتصاد المعرفي، حيث تحققت إنجازات مهمة يمكن أن تطلق فصلا جديدا في مجال التعاون الدولي، حيث تنشط أكثر من 4700 شركة معرفية في البلاد حاليا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتي تعد من أهم هذه الإنجازات.

واعتبر ستاري أن جهود بلاده في جميع الجوانب تدل على أنها اجتازت مرحلة انتقالية ناجحة نحو تأسيس نظام محلي في الابداع والابتكار.

المصدر: فارس نيوز