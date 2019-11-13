النواب العرب يغادرون جلسة للكنيست احتجاجا على "تحريض نتنياهو"

شهدت جلسة عقدها الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشادة حادة، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وأعضاء القائمة العربية المشتركة الذين غادروا في نهاية المطاف الجلسة.

وشن نتنياهو في كلمته أثناء الاجتماع هجوما حادا على المشرعين العرب، متهما إياهم بدعم "الإرهاب" في غزة ومحاولة "إلقاء اللوم على الإسرائيليين كمجرمي حرب".

واستدعت تصريحات نتنياهو ردا غاضبا من نواب القائمة المشتركة، ثالثة أكبر قوة في الكنيست، بمن فيهم رئيس "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي الذي قاطع رئيس الوزراء ووصفه بأنه "كاذب ومحرّض".

وبعد ذلك، أمر رئيس الجلسة بطرد الطيبي من قاعدة الاجتماع برفقة أحد عناصر الأمن في الكنيست، وقرر النواب الآخرون عن القائمة المشتركة مغادرة الجلسة أيضا احتجاجا على ما جاء على لسان نتنياهو.





الإعلام العبري: طرد عضو الكنيست أحمد الطيبي وأعضاء القائمة المشتركة من جلسة الكنيست بعد مهاجمتهم نتنياهو بسبب شنه تصعيد ضد قطاع غزة ووصفهم ذلك بأنها "جرائم حرب" pic.twitter.com/lt9Pq5u3y9#قروب_احرار_فلسطين — فلسطيني حفيد حنظلة (@Free_grobe) November 13, 2019

وقال النائب وليد طه مقاطعا نتنياهو: "كفاك تحريضا على النواب العرب! تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم... لا يليق برئيس حكومة أن يحرض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الجديد حول قطاع غزة إثر اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا، وتبادل القصف بين إسرائيل وفصائل غزة.

المصدر: RT