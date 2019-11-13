النمسا تجدد معارضتها انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

جدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبريغ اليوم الأربعاء معارضة بلاده لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى ضرورة وقف مفاوضات العضوية معها.

وطالب شالينبيرغ في جلسة برلمانية مكرسة لمناقشة مستقبل أوروبا، بوقف مفاوضات ضم تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفرض حظر أوروبي على صادرات السلاح إلى أنقرة وقطع المعونة المالية الأوروبية.

وبرر الوزير النمساوي موقف بلاده بسبب "ما قامت به الحكومة التركية ضد الأكراد في شمال سوريا وتهديدها لأوروبا بإرسال مزيد من اللاجئين ومؤيدي تنظيم "داعش" إلى أوروبا".

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وقال إنه ووفقا لمعلومات وزارة الخارجية النمساوية فإنه يوجد حاليا حوالي عشرين شخصا يحملون الجنسية النمساوية في العراق وسوريا ينشطون ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما دعا الوزير النمساوي إلى ضرورة عدم مضي أوروبا بتسديد التزاماتها المالية تجاه تركيا "حتى تلتزم أنقرة بالمعايير الأوروبية وسيادة القانون"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى إجماع أوروبي على مواجهة ما وصفه بـ"دوس الحكومة التركية المتكرر على المعايير الأوروبية".

المصدر: "كونا"