أكدت حكومة لندن أن الإمارات أسقطت تهمة تهريب المخدرات عن العسكري البريطاني السابق أندي نيل المسجون لديها منذ عام، على أن يتم الإفراج عنه قريبا.

ونقلت صحيفة "تايمز" اليوم الأربعاء عن متحدثة باسم الخارجية البريطانية قولها إن نيل سيفرج عنه في غضون الأيام العشرة المقبلة ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال 48 ساعة فقط، مشيرة إلى أن سلطات المملكة المتحدة تستمر في دعم العسكري السابق وعائلته ولا تزال على التواصل مع سلطات الإمارات بهذا الشأن.

وانتقل نيل (44 عاما) إلى الإمارات مع زوجته وابنتيهما في عام 2015، وأنشأ هناك مشروعا خاصا لتدريب الكلاب، وهو عسكري سابق يحمل 14 ميدالية خلال 24 عاما، حيث شارك على وجه الخصوص في عمليات بالعراق وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.

وفي أكتوبر العام الماضي، اعتقل في دبي بتهمة الانتماء إلى عصابة تهريب مخدرات، وادعت عائلته أن السلطات أجبرته على توقيع اعترافات تؤكد ذنبه في القضية.

وأصدرت محكمة في أبوظبي بحق نيل وأربعة متهمين آخرين في القضية، وهم فيتناميان وهولندي وباكستاني، أحكاما بالسجن 25 عاما.

وأعربت عائلة نيل عن ثقتها بأن العسكري السابق بريء واعتقلته شرطة دبي، فقط بسبب حصولها على معلومات بأن المشتبه به بتهريب المخدرات إنجليزي، يقود سيارة "جيب" حمراء.

المصدر: تايمز