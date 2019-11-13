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54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة أطفال في الصين

أخبار العالم

54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة أطفال في الصين
Reuters
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أكدت السلطات الصينية أن 54 شخصا معظمهم أطفال، أصيبوا جراء رش شخص مادة كيميائية كاوية داخل روضة أطفال في محافظة يونيان جنوب غربي البلاد.

وأعلنت السلطات في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن المشتبه فيه تسلق الاثنين إلى داخل روضة الأطفال في المدينة ورش فيها الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تسبب التآكل.

وأشارت السلطات، حسب وكالة "شينخوا" الرسمية، إلى أن 51 من المصابين أطفال والآخرين من موظفي الروضة، مؤكدة أن اثنين من المصابين تعرضا لجروح بالغة، غير أنها لا تشكل خطرا على الحياة.

وبعد نحو ساعة من وقوع الحادث، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو شاب في سن 23 عاما، ويعتقد أنه نفذ الهجوم بدعوى الانتقام من المجتمع.

المصدر: شينخوا

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