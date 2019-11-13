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إندونيسيا.. تفجير انتحاري يهز مقرا للشرطة في سومطرة

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إندونيسيا.. تفجير انتحاري يهز مقرا للشرطة في سومطرة
Reuters
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أعلنت الشرطة الإندونيسية أن أحد مقارها في جزيرة سومطرة تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وأكد المتحدث باسم شرطة إندونيسيا اللواء ديدي براسيتيو، للصحفيين أن الهجوم وقع صباح اليوم الأربعاء أمام أحد مقار الشرطة في مدينة ميدان، مركز مقاطعة سومطرة الشمالية.

وأوضح المتحدث أن المصابين هم أربعة ضباط ومدنيان، وأن جروحهم طفيفة.

وجاء التفجير ضمن سلسلة هجمات على أجهزة الأمن في إندونيسيا خلال الأشهر الأخيرة، وبعد نحو شهر من إصدار جوكو ويدودو، رئيس أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، أمرا بتعزيز إجراءات الأمن في البلاد على خلفية تعرض وزير الأمن لهجوم بالسكين من قبل زوجين منتميين إلى جماعة مسلحة محلية أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

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