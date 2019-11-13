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بالفيديو.. واشنطن تستقبل أردوغان بالمظاهرات

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بالفيديو.. واشنطن تستقبل أردوغان بالمظاهرات
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL
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تظاهر مئات الأشخاص من الجالية الكردية، أمام مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الولايات المتحدة، وسط دعوات للتظاهر تزامنا مع وصوله إلى البيت الأبيض.

وتجمع المئات رافعين الأعلام الكردية أمام مقر أردوغان، الذي من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض.

ودعا الممثل الأمريكي روبرت دينيرو، إلى التظاهر أمام البيت الأبيض عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، تزامنا مع لقاء أردوغان وترامب في البيت الأبيض.

ونشر دينيرو عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول أردوغان إلى مقر إقامته في واشنطن، حيث اشتبك عناصر الأمن مع المحتجين.

وكثفت الشرطة الأمريكية وجودها أمام مقر إقامة أردوغان في واشنطن، وأغلقت شارع "أف استريت" أحد أبرز الشوارع المهمة في قلب العاصمة، الذي يبعد دقائق عن البيت الأبيض لتأمين مقر إقامة أردوغان عقب تزايد الأصوات الرافضة لزيارته. 

وأحاطت الشرطة مقر أردوغان بعربات نقل كبيرة في خطوة لإعاقة أي احتجاجات مناهضة لزيارة الرئيس التركي للولايات المتحدة. 

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس التركي، يطل من نافذة غرفته، ملقيا نظرة على المحتجين، دون التأكد من صحة المقطع.

وكان أردوغان قد أشار عشية مغادرته إلى واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها الكاملة بشأن انسحاب القوات الكردية في سوريا.

المصدر: RT

 

 

 

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