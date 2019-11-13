تظاهر مئات الأشخاص من الجالية الكردية، أمام مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الولايات المتحدة، وسط دعوات للتظاهر تزامنا مع وصوله إلى البيت الأبيض.

وتجمع المئات رافعين الأعلام الكردية أمام مقر أردوغان، الذي من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض.

ودعا الممثل الأمريكي روبرت دينيرو، إلى التظاهر أمام البيت الأبيض عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، تزامنا مع لقاء أردوغان وترامب في البيت الأبيض.

ونشر دينيرو عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول أردوغان إلى مقر إقامته في واشنطن، حيث اشتبك عناصر الأمن مع المحتجين.

Tomorrow is the big day, #ProtestErdogan



➡️ Protest the Trump-Erdogan White House Meeting

➡️ When: Wed., Nov. 13, 9 AM

➡️ Where: Lafayette Park (across from the White House)#Erdogan, See you at the park. https://t.co/azyHsQmCBnpic.twitter.com/6DFqDRilMW — Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 13, 2019

وكثفت الشرطة الأمريكية وجودها أمام مقر إقامة أردوغان في واشنطن، وأغلقت شارع "أف استريت" أحد أبرز الشوارع المهمة في قلب العاصمة، الذي يبعد دقائق عن البيت الأبيض لتأمين مقر إقامة أردوغان عقب تزايد الأصوات الرافضة لزيارته.

وأحاطت الشرطة مقر أردوغان بعربات نقل كبيرة في خطوة لإعاقة أي احتجاجات مناهضة لزيارة الرئيس التركي للولايات المتحدة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس التركي، يطل من نافذة غرفته، ملقيا نظرة على المحتجين، دون التأكد من صحة المقطع.

video:

Erdogan is a THUG & war criminal that is why he scares of protests



Before meeting #TRUMP tomorrow, #Erdogan settles in Willard Hotel in DC & rushes to take a peek out the window of his room to see if any protest ,100's of Trucks & police around the hotel for his security pic.twitter.com/nGkaKRFuEg — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) November 13, 2019

وكان أردوغان قد أشار عشية مغادرته إلى واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها الكاملة بشأن انسحاب القوات الكردية في سوريا.

المصدر: RT