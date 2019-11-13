أنباء عن لقاء مسؤولين كوريين شماليين وأمريكيين في موسكو

ذكر دبلوماسي أمريكي سابق أن مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عقدوا اجتماعا بعيدا عن الأضواء خلال مؤتمر منع الانتشار النووي الذي انعقد الأسبوع الماضي في موسكو.

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وأدلى توماس كونتريمان مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي ببعض التصريحات، بعد حضوره مؤتمر موسكو لمنع الانتشار النووي الذي شارك به 250 شخصية من 40 دولة، بينها كوريا الشمالية، حسب إذاعة صوت أمريكا.

ونقلت الإذاعة عن توماس قوله: "أخبرت أنه عقد اجتماع بين مسؤولين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة... لم أسمع بعد عما تمت مناقشته في الاجتماع".

وأنعش المؤتمر الذي استمر لـ3 أيام وانتهى يوم السبت الماضي الآمال بأن تكون كوريا الشمالية والولايات المتحدة عقدتا محادثات مهمة بعد انتهاء المحادثات النووية على مستوى العمل بينهما في السويد الشهر الماضي بدون تقدم يذكر.

المصدر: "يونهاب"