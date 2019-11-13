أعلن منتجو الكوكا في بوليفيا "التعبئة الوطنية"، مشددين على أنهم لا يعترفون بجانين آنييز التي نصّبت مؤخرا رئيسة للبلاد عوضا عن إيفو موراليس اللاجئ للمكسيك.

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وصرّح أندرونيكو رودريغيز، نائب رئيس ستة اتحادات لمنتجي نبتة الكوكا: "نعلن تعبئة وطنية ضد الانقلاب الذي جرى في بلادنا، ونرفض السيدة آنييز التي نصّبت نفسها، ونطالب بتوحيد الجهود مع جميع المنظمات العامة. سنكون في الشوارع منذ الغد حتى لحظة عودة إيفو موراليس، وذلك لأن تفويض صلاحياته الدستورية ينتهي في 22 يناير".

وكان الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس بدأ مسيرته ضمن نقابة ممثلي مزارعي نبتة الكوكا التي توفر عائدات مالية كبيرة لمئات الآلاف من المزارعين والفقراء.

موراليس تولى السلطة عام 2006، وانتهج سياسة معادية للولايات المتحدة التي تضغط للقضاء على زراعة الكوكا لارتباطها بتجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن بوليفيا من مصدري الكوكا إضافة إلى فول الصويا ومعادن مثل الذهب والفضة والزنك والرصاص.

المصدر: وكالات