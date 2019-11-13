واشنطن عرضت على المكسيك مساعدتها في إجلاء موراليس

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي قوله، إن واشنطن عرضت على المكسيك مساعدتها في إجلاء الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس الذي منحته اللجوء السياسي.

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ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "أبلغت المكسيك الولايات المتحدة بعزمها على توفير اللجوء لموراليس وعرضنا المساعدة في مجال الخدمات اللوجستية حسب الحاجة".

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تعتبر رحيل الرئيس السابق موراليس من بوليفيا "خطوة إيجابية للبدء في تطبيع الوضع" في البلاد، على الرغم من أن هذا الرئيس اليساري المنحدر من السكان الأصليين، من مناوئي واشنطن وسياستها.

وفاز الرئيس البوليفي موراليس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، لكن منافسه الرئيسي كارلوس ميسا، لم يعترف بنتيجة التصويت.

ودعت القوات المسلحة لبوليفية موراليس يوم الأحد إلى الاستقالة لضمان الاستقرار في البلاد، وبعد ذلك أعلن مع القيادة العليا بأكملها استقالاتهم وتسلمت نائبة رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئاسة مؤقتا.

المصدر: "نوفوستي"