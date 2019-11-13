مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار سيارة وسط كابل

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون اليوم الأربعاء بانفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية في كابل، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي.

وقال رحيمي إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 7:25 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة قصبة بالعاصمة، مشيرا إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة المستهدفة".

وأفاد أحد شهود العيان بأن الانفجار ألحق أضرارا بعدة سيارات في المنطقة، و"تم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف".

ويتمركز قسم مكافحة المخدرات والعديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية في موقع الانفجار، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

Kabul Explosion pic.twitter.com/b51H1LBRcb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) 13 novembre 2019

BREAKING NEWS: Explosion reported near Interior Ministry's building in #Kabul. Details to follow. #Afghanistanpic.twitter.com/BtwKYn3BvH — TOLOnews (@TOLOnews) 13 novembre 2019

المصدر: "Tolo news"