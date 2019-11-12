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ترامب: نتابع الرجل الثالث في قيادة "داعش" بعد البغدادي

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ترامب: نتابع الرجل الثالث في قيادة
Reuters TOM BRENNER
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعرف مكان وجود الرجل الثالث في قيادة "داعش" بعد أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب في كلمة له بالنادي الاقتصادي في نيويورك، اليوم الثلاثاء: "نحن نتابع رجله الثالث"، مضيفا أن "الثالث له مشاكل كثيرة لأننا نعرف أين هو موجود".

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يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يوم 27 أكتوبر الماضي بعملية خاصة في محافظة إدلب السورية. وأكد التنظيم مقتل زعيمه بعد أيام من ذلك.

وتشير التقارير إلى أن المدعو أبو إبراهيم الهاشمي القريشي حل محل البغدادي على رأس التنظيم. وقال ترامب في إحدى تغريداته على "تويتر" إن الولايات المتحدة تعرف من هو الزعيم الجديد لـ "داعش".

المصدر: رويترز

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